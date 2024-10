Greta in kefiah a Milano, siamo all'eco-Intifada: "Dovete lottare per la Palestina" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Manifestate per il clima, ma anche per la Palestina. Greta Thunberg "riposiziona" il movimento Fridays for future con le istanze del momento. L'attivista svedese ha sfilato a Milano nel corteo con partenza da largo Cairoli sfoggiando una kefiah e chiedendo non solo giustizia climatica ma anche per sostenere la causa palestinese: "Stop Genocide, Stop Ecocide" si legge su uno striscione in testa al corteo.  Difficile capire come possano sovrapporsi le due battaglie, ma tant'è. QUeste le sue argomentazioni. "Viviamo in un epoca definita da sfruttamento, violenze, oppressioni, genocidi, carestie, guerre colonialismo, aumento di disuguaglianze e una crescente crisi climatica. Sono tutte crisi interconnesse che si rafforzano a vicenda e comportano sofferenze inimmaginabili. Iltempo.it - Greta in kefiah a Milano, siamo all'eco-Intifada: "Dovete lottare per la Palestina" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Manifestate per il clima, ma anche per laThunberg "riposiziona" il movimento Fridays for future con le istanze del momento. L'attivista svedese ha sfilato anel corteo con partenza da largo Cairoli sfoggiando unae chiedendo non solo giustizia climatica ma anche per sostenere la causa palestinese: "Stop Genocide, Stop Ecocide" si legge su uno striscione in testa al corteo.  Difficile capire come possano sovrapporsi le due battaglie, ma tant'è. QUeste le sue argomentazioni. "Viviamo in un epoca definita da sfruttamento, violenze, oppressioni, genocidi, carestie, guerre colonialismo, aumento di disuguaglianze e una crescente crisi climatica. Sono tutte crisi interconnesse che si rafforzano a vicenda e comportano sofferenze inimmaginabili.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Al "No Meloni Day" di Milano pure Greta Thunberg (con la kefiah) - Greta Thunberg con la kefiah a Milano nella manifestazione organizzata dalle sigle comuniste studentesche per il "No Meloni Day". (Ilgiornale.it)

Fridays for Future - Greta Thunberg a Milano con la kefiah - L’attivista svedese, insieme a un migliaio di partecipanti, in marcia per chiedere non solo giustizia climatica ma anche per sostenere la causa palestinese. . C’è anche Greta Thunberg alla manifestazione dei Fridays for Future che oggi ha interessato Milano con partenza da largo Cairoli. “Stop Genocide, Stop Ecocide” si legge su uno striscione in testa al corteo. (Lapresse.it)