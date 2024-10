Calciomercato.it - Giuntoli spiazza tutti: colpo low cost dalla Serie A per sostituire Bremer

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La Juventus valuta diverse alternative per la difesa dopo l’infortunio di: nome a sorpresa perdal campionato diA Ieri Cristianoera presente all’Olimpico per Italia-Belgio per osservare i giocatori bianconeri impegnati con la Nazionale di Spalletti (Cambiaso in campo, mentre Di Gregorio e Gatti sono rimasti in panchina), oltre ai due attaccanti dei ‘Diavoli Rossi’ Openda e Lukebakio. Cristiano(LaPresse) – Calciomercato.itÈ evidente che alla Juventus serva un attaccante a gennaio per rinforzare il settore avanzato visto lo stop prolungato di Milik e un Vlahovic che al momento non ha alternative davanti per rifiatare. Thiago Motta dovrà fare di necessità virtù adattando qualche altro giocatore nel ruolo di prima punta, così come in difesa dovrà cercare nuove soluzioni dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato a Lipsia da