Gemini di Google può generare immagini senza limiti e ad alta risoluzione. Anche dall'italiano (Di venerdì 11 ottobre 2024) La versione gratuita di Gemini da qualche giorno genera immagini Anche in italiano sfruttando il miglior motore di Google “text to image”, Imagen 3. risoluzione elevata, ma niente persone. Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La versione gratuita dida qualche giorno generainsfruttando il miglior motore di“text to image”, Imagen 3.elevata, ma niente persone.

