Ganeshamoorthy: “Siamo persone normali, non supereroi. Arriviamo ai risultati come i normodotati” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Trento, 11 ottobre 2024 – “Siamo persone normali. Ci alleniamo e Arriviamo ai risultati come voi ‘normodotati’. Noi non Siamo supereroi”. Rigivan Ganeshamoorthy lo dice al Festival dello Sport di Trento. L’Azzurro delle Fiamme Oro, che ha vinto un oro straordinario alle ultime Paralimpiadi di Parigi 2024, nel lancio del disco F52 ha raccontato del suo rientro a casa a Dragona, nel X Municipio di Roma, dove abita: “Mi hanno assalito. Pure all’aeroporto mi hanno assalito. Mi sono detto: ‘Che è’ sto casino?’. Mi hanno fatto più nero di quello che ero”. Ha detto, come riporta l’Ansa. Anche Oney Tapia, ospite dell’evento annuale, e vincitore di uno storico oro alle Paralimpiadi di Parigi, nel lancio del disco F11, ha invitato sul palco anche l’atleta trentina Giuliana Filippi, la più giovane sportiva alle Paralimpiadi di Parigi. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Trento, 11 ottobre 2024 – “. Ci alleniamo eaivoi ‘’. Noi non”. Rigivanlo dice al Festival dello Sport di Trento. L’Azzurro delle Fiamme Oro, che ha vinto un oro straordinario alle ultime Paralimpiadi di Parigi 2024, nel lancio del disco F52 ha raccontato del suo rientro a casa a Dragona, nel X Municipio di Roma, dove abita: “Mi hanno assalito. Pure all’aeroporto mi hanno assalito. Mi sono detto: ‘Che è’ sto casino?’. Mi hanno fatto più nero di quello che ero”. Ha detto,riporta l’Ansa. Anche Oney Tapia, ospite dell’evento annuale, e vincitore di uno storico oro alle Paralimpiadi di Parigi, nel lancio del disco F11, ha invitato sul palco anche l’atleta trentina Giuliana Filippi, la più giovane sportiva alle Paralimpiadi di Parigi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nations League: lo spagnolo de Burgos arbitra Italia-Israele - Lo spagnolo Ricardo de Burgos è l'arbitro desgnato dalla Uefa per dirigere Italia-Israele, partita della quarta giornata di Nations League in porgramma lunedì sera a Udine. (ANSA) ... (ansa.it)

MILAN - Scaroni: "Vogliamo un nuovo stadio, siamo indietro di 30-40 anni" - Inteventuto al Festival dello Sport di Trento nel corso dell'evento "Gli stati generali del calcio", il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è tornato a parlare della questione stadio. Di seguito le s ... (napolimagazine.com)

Atletica, Paralimpiadi, Rigi Ganeshamoorthy: "Noi non siamo supereroi" - "Siamo persone normali. Ci alleniamo e arriviamo ai risultati come voi 'normodotati'. Noi non siamo supereroi". Così Rigivan Ganeshamoorthy, oro nel lancio del disco F52 alle Paralimpiadi di Parigi 20 ... (napolimagazine.com)