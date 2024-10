Freddo al Nord e ottobrata al Sud: a Napoli si torna al mare (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre al Nord si sente parlare dell'autunno più Freddo degli ultimi 30 anni, al Sud, nonostante qualche perturbazione e raffiche di vento superiori al consueto, il meteo risulta benevolo e offre largo spazio alle gite fuori porta e non solo. Nel dettaglio weekend del 12 e 13 ottobre Napolitoday.it - Freddo al Nord e ottobrata al Sud: a Napoli si torna al mare Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre alsi sente parlare dell'autunno piùdegli ultimi 30 anni, al Sud, nonostante qualche perturbazione e raffiche di vento superiori al consueto, il meteo risulta benevolo e offre largo spazio alle gite fuori porta e non solo. Nel dettaglio weekend del 12 e 13 ottobre

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'esperto meteo : "Autunno freddo al Nord? No - è un inizio di stagione vecchio stile come negli anni '90" - In questi giorni di frequente maltempo al Nord, si sente parlare dell'autunno più freddo degli ultimi 30 anni, ma è veramente così? “"Innanzitutto non è ancora possibile fare un bilancio della stagione autunnale, dal momento che siamo ancora nella fase iniziale - spiega Edoardo Ferrara... (Cesenatoday.it)

Freddo anticipato al Nord - cosa succede con i termosifoni? Le date e le regole - Una situazione sicuramente anomala se si pensa che negli anni scorsi si registravano in tutto il Paese un clima tipicamente estivo. itLa legge prevede di accendere i termosifoni a partire dal 1° novembre e quindi, in caso di un freddo anomalo e intenso, non è da escludere che si possa arrivare ad una norma ad hoc proprio per anticipare il via libera. (Cityrumors.it)

Bombe d'acqua - nubifragi - freddo e prime nevicate sul Nordest fino al weekend : le previsioni - L'autunno porta con sé il maltempo. Nei primi giorni di ottobre il repentino abbassamento delle temperature è stato accomagnato da bombe d'acqua, allagamenti, frane e, in alcune... (Ilgazzettino.it)