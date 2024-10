Dilei.it - Frasi buon pomeriggio

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lesono il modo giusto per iniziare alla grande la seconda parte della giornata. Pensieri e parole che danno la carica, da dedicare alle persone che sono importanti per noi. DiLei ha raccolto lepiù belle, originali e poetiche per auguraread un’amica, un collega, i propri genitori oppure la persona che si ama.meraviglioso: le più belle A volte basta davvero poco per far spuntare il sorriso sul viso di qualcuno che è importante per noi e a cui vogliamo bene. Un messaggio del, ad esempio, si può usare per trasmettere un pensiero importante., messaggi e pensieri semplici, ma che colpiscono dritti al cuore. Citazioni e aforismi famosi che puoi usare per far scoprire alle persone a cui tieni che sono davvero importanti e uniche per te.