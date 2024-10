Elezioni Usa, Donald Trump rifiuta un nuovo confronto tv con Kamala Harris. Lei lo attacca: “Cattivo servizio, si dimostra debole” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non ci sarà un altro confronto tv tra Kamala Harris e Donald Trump. A meno di un mese dalle Elezioni americane, il tycoon ha ufficializzato che non ha intenzione di replicare il faccia a faccia con l’avversaria Democratica che, il 10 settembre scorso, era uscita vincitrice dal duello, con il Repubblicano che invece era apparso goffo, a tratti delirante nelle risposte, tanto da creare un tormentone social con una fake news. Anche quest’ultimo rifiuto ha servito un assist alla Dem per colpirlo duramente: “Donald Trump ha ufficialmente escluso altri dibattiti. Penso che sia un Cattivo servizio per gli elettori. Penso anche che sia una mossa piuttosto debole. Ma anche se non discuterà, il contrasto in questa elezione è già chiaro”, ha detto nel suo ultimo comizio in Nevada. Non regna la tranquillità, però, tra le fila dei Democratici. Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Usa, Donald Trump rifiuta un nuovo confronto tv con Kamala Harris. Lei lo attacca: “Cattivo servizio, si dimostra debole” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non ci sarà un altrotv tra. A meno di un mese dalleamericane, il tycoon ha ufficializzato che non ha intenzione di replicare il faccia a faccia con l’avversaria Democratica che, il 10 settembre scorso, era uscita vincitrice dal duello, con il Repubblicano che invece era apparso goffo, a tratti delirante nelle risposte, tanto da creare un tormentone social con una fake news. Anche quest’ultimo rifiuto ha servito un assist alla Dem per colpirlo duramente: “ha ufficialmente escluso altri dibattiti. Penso che sia unper gli elettori. Penso anche che sia una mossa piuttosto. Ma anche se non discuterà, il contrasto in questa elezione è già chiaro”, ha detto nel suo ultimo comizio in Nevada. Non regna la tranquillità, però, tra le fila dei Democratici.

