Edoardo Donnamaria Aggredito: Il Terribile Racconto! (Di venerdì 11 ottobre 2024) Edoardo Donnamaria racconta di una sua recente disavventura: è stato Aggredito ferocemente. Ecco che cosa è accaduto! A più di un anno dalla fine della storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, le conseguenze della loro rottura continuano a far parlare. Nonostante la separazione risalga a giugno 2023, alcuni fan non sembrano aver accettato la fine della relazione. Facciamo un passo indietro: la coppia si era conosciuta al “Grande Fratello VIP”, dove tra alti e bassi era nata una turbolenta storia d’amore che aveva appassionato il pubblico. Nonostante le evidenti incompatibilità, il legame tra i due aveva conquistato un nutrito gruppo di sostenitori che li seguiva con passione. Tuttavia, la relazione tra i cosiddetti “Donnalisi” non è durata a lungo dopo il reality. La loro separazione è stata burrascosa, con accuse reciproche e frecciatine lanciate soprattutto sui social. Gossipnews.tv - Edoardo Donnamaria Aggredito: Il Terribile Racconto! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di venerdì 11 ottobre 2024)racconta di una sua recente disavventura: è statoferocemente. Ecco che cosa è accaduto! A più di un anno dalla fine della storia trae Antonella Fiordelisi, le conseguenze della loro rottura continuano a far parlare. Nonostante la separazione risalga a giugno 2023, alcuni fan non sembrano aver accettato la fine della relazione. Facciamo un passo indietro: la coppia si era conosciuta al “Grande Fratello VIP”, dove tra alti e bassi era nata una turbolenta storia d’amore che aveva appassionato il pubblico. Nonostante le evidenti incompatibilità, il legame tra i due aveva conquistato un nutrito gruppo di sostenitori che li seguiva con passione. Tuttavia, la relazione tra i cosiddetti “Donnalisi” non è durata a lungo dopo il reality. La loro separazione è stata burrascosa, con accuse reciproche e frecciatine lanciate soprattutto sui social.

