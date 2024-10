Discarica abusiva in un cantiere stradale: scatta sequestro (Di venerdì 11 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, nell'ambito di un'operazione di contrasto dei reati ambientali, hanno sequestrato una Discarica abusiva formata all'interno di un cantiere stradale, esteso per circa due chilometri e in disuso, in contrada Marinella, nella strada statale 115.I Agrigentonotizie.it - Discarica abusiva in un cantiere stradale: scatta sequestro Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, nell'ambito di un'operazione di contrasto dei reati ambientali, hanno sequestrato unaformata all'interno di un, esteso per circa due chilometri e in disuso, in contrada Marinella, nella strada statale 115.I

