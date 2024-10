Dall’IA al metaverso passando per BricksLab: MR Digital porta a Didacta Italia – Edizione Puglia la tecnologia per potenziare la didattica (Di venerdì 11 ottobre 2024) MR Digital, insieme ai propri partner, porterà a Didacta Italia – Edizione Puglia le più recenti novità tecnologiche per il mondo education e un ricco calendario di workshop, per apprendere, ma anche per creare un dialogo e scambio di best practice. L'articolo Dall’IA al metaverso passando per BricksLab: MR Digital porta a Didacta Italia – Edizione Puglia la tecnologia per potenziare la didattica . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) MR, insieme ai propri partner, porterà ale più recenti novità tecnologiche per il mondo education e un ricco calendario di workshop, per apprendere, ma anche per creare un dialogo e scambio di best practice. L'articoloalper: MRlaperla

