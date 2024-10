Dalla Regione Emilia Romagna 19 milioni per il bonus caldaie: come richiederlo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – Vecchi camini e caldaie addio. È aperto il bando della Regione Emilia Romagna che mette a disposizione 19 milioni di euro per rottamare un generatore di calore a biomassa legnosa (camino aperto, stufa a legna/pellet, caldaia a legna/pellet) e, contestualmente, acquistare e installarne uno nuovo a 5 stelle o una pompa di calore. C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per richiedere il contributo che permette di migliorare l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento nelle case e ridurre l’inquinamento atmosferico. Con il nuovo Piano Aria (PAIR 2030) adottato nell’aprile 2023 è previsto, infatti, l’obbligo di installazione di impianti a biomassa per riscaldamento domestico almeno 5 stelle. Ilrestodelcarlino.it - Dalla Regione Emilia Romagna 19 milioni per il bonus caldaie: come richiederlo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – Vecchi camini eaddio. È aperto il bando dellache mette a disposizione 19di euro per rottamare un generatore di calore a biomassa legnosa (camino aperto, stufa a legna/pellet, caldaia a legna/pellet) e, contestualmente, acquistare e installarne uno nuovo a 5 stelle o una pompa di calore. C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per richiedere il contributo che permette di migliorare l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento nelle case e ridurre l’inquinamento atmosferico. Con il nuovo Piano Aria (PAIR 2030) adottato nell’aprile 2023 è previsto, infatti, l’obbligo di installazione di impianti a biomassa per riscaldamento domestico almeno 5 stelle.

