Lanazione.it - Concerie in difficoltà: "L’Europa faccia di più"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La crisi del settore conciario, l’azione della politica e del privato per rilanciare il distretto. Su questo si rifletterà al convegno organizzato oggi (ore 18) da Fratelli d’Italia a Castelfranco di Sotto (Pi), al teatro della Compagnia, con i sindaci della zona, il consigliere regionale Diego Petrucci e l’eurodeputato Francesco Torselli (nella foto). ", finora, ha contribuito a minare il futuro del distretto – ha proseguito Torselli - includendo le materie prime utilizzate nel Regolamento sulla deforestazione. La pelle lavorata dalle nostreinvece è uno scarto del mercato della carne, che altrimenti verrebbe smaltito come rifiuto. Presenteremo un’interrogazione alla Commissione Europea per capire se intende rivedere la lista delle materie prime che sono incluse nel regolamento".