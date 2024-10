Cipro-Romania (Uefa Nations League C, 12-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 11 ottobre 2024) È a punteggio pieno nel gruppo C2 di Nations League la nazionale della Romania di Lucescu, che proverà a chiudere il discorso promozione già oggi con la sfida sull’isola di Cipro. La squadra di Avgousti è al momento a quota 3 in classifica dopo aver vinto all’esordio contro la Lituania e perso pesantemente nella seconda gara contro il Kosovo. Ci sono il comasco Ioannou e il giocatore InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Cipro-Romania (Uefa Nations League C, 12-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) È a punteggio pieno nel gruppo C2 dila nazionale delladi Lucescu, che proverà a chiudere il discorso promozione già oggi con la sfida sull’isola di. La squadra di Avgousti è al momento a quota 3 in classifica dopo aver vinto all’esordio contro la Lituania e perso pesantemente nella seconda gara contro il Kosovo. Ci sono il comasco Ioannou e il giocatore InfoBetting: Scommesse Sportive e

Cipro-Romania : le probabili formazioni - I padroni di casa cercano il riscatto contro gli ospiti che invece vogliono prendere il largo. Ct. La Nazionale di Ketsbaia ha iniziato con una vittoria di misura in Lituania, per poi cadere rovinosamente in casa contro il Kosovo, con il quale si trova appaiata adesso in classifica a tre punti ma con una differenza reti peggiore. (Sport.periodicodaily.com)