Chieste tangenti per 15mila euro a un imprenditore | ai domiciliari consigliere e dirigente comunale di Giugliano

Ilfattoquotidiano.it - ‚ÄúChieste tangenti per 15mila euro a un imprenditore‚ÄĚ: ai domiciliari consigliere e dirigente comunale di Giugliano

(Di venerd√¨ 11 ottobre 2024) Sono accusati di aver minacciato un, che gestisce un centro sportivo: doveva pagare, altrimenti gli avrebbero fatto revocare la concessione. √ą per questo motivo che sono finiti aiilPaolo Liccardo e Giuseppe De Rosa,del Comune dialle Politiche Sociali, Cultura e Sport, in provincia di Napoli. L‚Äôaccusa contestata dalle indagini della Guardia di Finanza √® quella di concussione. L‚Äôinchiesta della Procura di Napoli Nord gi√† il 4 settembre scorso aveva portato all‚Äôarresto in flagranza di un avvocato: nel suo studio legale aveva ricevuto la somma da girare poi agli amministratori locali. In quella circostanza erano state ordinate delle perquisizioni.