Cate Blanchett giornalista con un passato oscuro nella serie tv “Disclaimer”

(askanews) – All'ultima Mostra di Venezia, dove è stato presentato fuori concorso, ha raccolto consensi unanimi e ora Disclaimer, la serie in sette episodi diretta da Alfonso Cuaron, arriva dall'11 ottobre su Apple+. Il thriller psicologico è tratto dal romanzo La vita perfetta di Renée Knight, e il regista ha immediatamente pensato a Cate Blanchett per il ruolo della protagonista. GUARDA LE FOTO Cate Blanchett foto: una regina di stile è per sempre Il ruolo di Cate Blanchett in "Disclaimer" L'attrice interpreta la giornalista Catherine Ravenscroft, che ha costruito la propria reputazione rivelando le malefatte e le trasgressioni degli altri. Un giorno riceve un romanzo di un autore sconosciuto e si rende subito conto che il libro mette a nudo i suoi segreti più oscuri.

