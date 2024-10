Casa a prima vista, "cos'ha chiesto Federica": ferocissimo sfottò per Mariana (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sui social ci sono gli ultrà di Mariana, della signora Mayer, pure di Gianluca Torre, alias Biscottino. Basterebbe questo per misurare il successo di nicchia ma nemmeno troppo di Casa a prima vista, lo show “immobiliare” di Real Time che si concede pure il lusso di battere in access prime Amadeus e il suo Chissà chi è sul Nove, con il 4% di share. Il programma è l'erede di quelli della pioniera del genere, la compianta Paola Marella. Ma alla compravendita di case da sogno aggiunge l'elemento della sfida che tanto appassiona i telespettatori. Gli agenti immobiliari si dividono a puntate alterne tra Milano (Ida Di Filippo, Mariana D'Amico e Gianluca Torre) e Roma (Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri) e ogni puntata propongono a un concorrente soluzioni secondo il budget e i desiderata del cliente medesimo. Liberoquotidiano.it - Casa a prima vista, "cos'ha chiesto Federica": ferocissimo sfottò per Mariana Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sui social ci sono gli ultrà di, della signora Mayer, pure di Gianluca Torre, alias Biscottino. Basterebbe questo per misurare il successo di nicchia ma nemmeno troppo di, lo show “immobiliare” di Real Time che si concede pure il lusso di battere in access prime Amadeus e il suo Chissà chi è sul Nove, con il 4% di share. Il programma è l'erede di quelli della pioniera del genere, la compianta Paola Marella. Ma alla compravendita di case da sogno aggiunge l'elemento della sfida che tanto appassiona i telespettatori. Gli agenti immobiliari si dividono a puntate alterne tra Milano (Ida Di Filippo,D'Amico e Gianluca Torre) e Roma (Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri) e ogni puntata propongono a un concorrente soluzioni secondo il budget e i desiderata del cliente medesimo.

