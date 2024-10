Captain America: Brave New World, le prime proiezioni test non riscuotono entusiasmo? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Captain America: Brave New World, le prime proiezioni test non riscuotono entusiasmo? I primissimi test-screening di Captain America: Brave New World (all’epoca noto come New World Order) sarebbero stati accolti da una risposta per lo più negativa, che si ritiene abbia spinto i Marvel Studios a ordinare ampi rimaneggiamenti. Le riprese aggiuntive del sequel si sono svolte nell’arco di 4 mesi e la Marvel ha incaricato lo scrittore di Moon Knight Matthew Orton di scrivere nuove scene e materiale per il film. I reshoots sono la norma (soprattutto per i grandi film dello studio), ma un periodo così significativo di AP ha portato a speculare sul fatto che lo studio stesse apportando alcune modifiche importanti alla storia. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)New, lenon? I primissimi-screening diNew(all’epoca noto come NewOrder) sarebbero stati accolti da una risposta per lo più negativa, che si ritiene abbia spinto i Marvel Studios a ordinare ampi rimaneggiamenti. Le riprese aggiuntive del sequel si sono svolte nell’arco di 4 mesi e la Marvel ha incaricato lo scrittore di Moon Knight Matthew Orton di scrivere nuove scene e materiale per il film. I reshoots sono la norma (soprattutto per i grandi film dello studio), ma un periodo così significativo di AP ha portato a speculare sul fatto che lo studio stesse apportando alcune modifiche importanti alla storia.

