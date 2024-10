Sport.periodicodaily.com - Bulgaria-Lussemburgo: le probabili formazioni

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 3 di Lega C di Nations League 2024/2025. Ultima spiaggia per gli ospiti contro i padroni di casa che invece vogliono consolidare il primato.si giocherà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 20.45: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa stanno rivedendo un po di luce dopo periodi difficili e vogliono per questo fare bene in Nations League che li ha visti ottenere un pareggio con la Bielorussia e una vittoria con l’Irlanda del Nord. Gli ospiti, invece, sono in declino dopo l’ottimo girone di qualificazione ad Euro 2024. Due partite di Nations League e zero punti per la Nazionale di Holtz, sconfitta da da Irlanda del Nord e Bielorussia LE(4-2-3-1): Mitov, Popov, Petkov, Atanasov, Nurnberger, Kostadinov, Chochev, DEspodov, Krastev, Kirilov, Kolev. Ct.