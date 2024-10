Borse attese stabili questa mattina, mentre il prezzo del petrolio continua a salire (Di venerdì 11 ottobre 2024) I mercati azionari europei si apprestano ad aprire l’ultima sessione della settimana con cautela, mentre gli investitori tornano a concentrarsi sulla Cina, dove nel fine settimana sono attese indicazioni sui possibili nuovi stimoli fiscali per sostenere l’economia. Nel frattempo, le Borse asiatiche chiudono la prima settimana in calo dopo quattro settimane consecutive di crescita: l’indice Msci della regione registra una perdita dello 0,3% e un calo complessivo dell’1,7% rispetto a venerdì scorso. Sul listino di Milano, l’attenzione è puntata su Eni, Saipem e Tenaris, che beneficiano dell’aumento dei prezzi del petrolio. Da seguire anche Stellantis, dopo che l’amministratore delegato Carlos Tavares ha riorganizzato il management e confermato che si appresta a iniziare il suo ultimo anno alla guida del gruppo automobilistico. Quifinanza.it - Borse attese stabili questa mattina, mentre il prezzo del petrolio continua a salire Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I mercati azionari europei si apprestano ad aprire l’ultima sessione della settimana con cautela,gli investitori tornano a concentrarsi sulla Cina, dove nel fine settimana sonoindicazioni sui possibili nuovi stimoli fiscali per sostenere l’economia. Nel frattempo, leasiatiche chiudono la prima settimana in calo dopo quattro settimane consecutive di crescita: l’indice Msci della regione registra una perdita dello 0,3% e un calo complessivo dell’1,7% rispetto a venerdì scorso. Sul listino di Milano, l’attenzione è puntata su Eni, Saipem e Tenaris, che beneficiano dell’aumento dei prezzi del. Da seguire anche Stellantis, dopo che l’amministratore delegato Carlos Tavares ha riorganizzato il management e confermato che si appresta a iniziare il suo ultimo anno alla guida del gruppo automobilistico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa, Milano in rialzo mentre le altre piazze europee calano - La Borsa di Milano ha chiuso in positivo, distinguendosi rispetto alle altre principali piazze europee. L'indice Ftse Mib ha registrato un aumento dello 0,43%, raggiungendo i 34.077 punti. Al contrari ... (informazione.it)

Acerra, travolto e ucciso dal treno mentre attraversa i binari: vittima ancora senza nome - Il treno lo ha investito e trascinato per decine di metri sui binari, davanti agli sguardi impietriti di decine di pendolari assiepati nella stazione delle ferrovie dello Stato di Acerra. Per ... (ilmattino.it)

Cronaca meteo. Nuova intensa perturbazione in transito con maltempo, temporali, nubifragi e rischio idro-geologico. Ecco dove - IN SICILIA SCIROCCO E QUASI 30°C. Le raffiche di Scirocco che soffiano in Sicilia, soprattutto sul Palermitano, hanno portato la colonnina a segnare già una punta di 29,9°C, complici i venti di caduta ... (3bmeteo.com)