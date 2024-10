Basket, Eurolega 2024/2025: risultati e classifica aggiornata (Di venerdì 11 ottobre 2024) I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata dell’Eurolega 2024/2025 di Basket. Tutto pronto per il via a una nuova, appassionante stagione della massima competizione cestistica europea, che promette come sempre grandissimo spettacolo a caccia dell’ambito titolo. In prima fila anche Olimpia Milano e Virtus Bologna per provare a ottenere un risultato importante contro le superpotenze europee. Ecco, quindi, tutti i risultati dalla regular season alle Final Four. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Idi tutte le partite e ladell’di. Tutto pronto per il via a una nuova, appassionante stagione della massima competizione cestistica europea, che promette come sempre grandissimo spettacolo a caccia dell’ambito titolo. In prima fila anche Olimpia Milano e Virtus Bologna per provare a ottenere un risultato importante contro le superpotenze europee. Ecco, quindi, tutti idalla regular season alle Final Four.

