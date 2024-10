Barbara d’Urso torna in Tv con quattro prime serate sulla Rai: il clamoroso scoop (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo l’ospitata a Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha confermato di essere tra le presentatrici più amate della televisione italiana e sembra che la Rai voglia affidarle quattro prime serate durante la prossima primavera. Comingsoon.it - Barbara d’Urso torna in Tv con quattro prime serate sulla Rai: il clamoroso scoop Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo l’ospitata a Ballando con le Stelle,ha confermato di essere tra le presentatrici più amate della televisione italiana e sembra che la Rai voglia affidarledurante la prossima primavera.

