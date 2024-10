Donnapop.it - Barbara D’Urso condurrà un programma in Rai, ormai è quasi certo: ecco di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), in Rai, c’è stata da poco, ed è proprio in Rai che vuole rimanere. E non certamente per una notte! Perché va bene fare la ballerina per una notte, appunto, come è successo pochi giorni fa a Ballando con le stelle, ma la conduttrice non ci sta più a rimanere seduta in panchina. E pare che non dovrà restarci ancora a lungo. Regina incontrastata di Canale 5, cacciata via da Mediaset nel peggiore dei modi,sembra rinata dalle proprie ceneri come un’araba fenice. Nonostante il dolore per il modo in cui è stata tolta al suo pubblico, l’ex presentatrice di Pomeriggio 5 non ha alcuna intenzione di piangersi addosso ed è pronta a tornare in pista. E no, non stiamo parlando di quella di Ballando.punta alla prima serata Rai.