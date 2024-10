Aurora boreale a Livorno, il cielo si colora di rosso e viola. FOTO (Di venerdì 11 ottobre 2024) Era la sera tra il 10 e l'11 maggio quando in tantissimi alzarono gli occhi al cielo per assistere a un fenomeno più unico che raro: l'Aurora boreale. Per vederla non fu necessario andare in Lapponia o a Capo Nord, ma si poté ammirare anche a Livorno e in tutta Italia a causa di una tempesta Livornotoday.it - Aurora boreale a Livorno, il cielo si colora di rosso e viola. FOTO Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Era la sera tra il 10 e l'11 maggio quando in tantissimi alzarono gli occhi alper assistere a un fenomeno più unico che raro: l'. Per vederla non fu necessario andare in Lapponia o a Capo Nord, ma si poté ammirare anche ae in tutta Italia a causa di una tempesta

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’incredibile aurora boreale vista dall’Emilia Romagna : lo spettacolo in cielo - Infatti, l’aurora boreale è un fenomeno luminoso che affascina per via dei suoi colori che illuminano il cielo. Queste particelle caricano l'atmosfera di energia, facendo sì che essa emetta luce di vari colori, come il verde, il rosso e il viola. "L’incredibile aurora boreale vista dall’Emilia-Romagna”, così Stefano Bonaccini, ex governatore dell'Emilia Romagna e ora parlamentare europeo, ... (Ilrestodelcarlino.it)

Magia nel cielo aretino che diventa rosso : è Sar - fenomeno simile all'aurora boreale - Si è verificato un'altra volta il fenomeno affascinante detto Sar (Stable Auroral Red arc), un particolare tipo di aurora simile a quella boreale ma visibile alle nostre latitudini. Come per lo scorso maggio, in piena notte, il cielo si è colorato di rosa e rosso. Ecco due scatti... (Arezzonotizie.it)

Il cielo si è tinto di rosa : lo spettacolo dell'aurora boreale a Monza e in Brianza - Il cielo ormai blu, al calar della sera, si è tinto di rosa. Sfumature delicate, a tinte pastello che hanno illuminato l'orizzonte anche in Brianza. E' stato lo spettacolo dell'aurora borale che qualche fortunato è riuscito ad ammirare e a immortalare nella serata di giovedì 10 ottobre. ... (Monzatoday.it)