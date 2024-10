ATP Shanghai, Taylor Fritz supera Goffin e va in semifinale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un match in assoluta scioltezza per Taylor Fritz. Il tennista statunitense è il terzo semifinalista del Masters1000 di Shanghai, mostrando tutta la sua superiorità rispetto a David Goffin, sorpresa di questa settimana: ci vogliono 75 minuti e un 6-3 6-4 al numero 7 al mondo per regolare l’avversario e attendere con buona probabilità Novak Djokovic, che se la vedrà più tardi con il ceco Jakub Mensik. L’avvio di Fritz è subito bruciante. Alla prima occasione arriva il break che lo porta a condurre il primo set, anche se dall’altra parte il belga non è per niente domo. Ha tanta fiducia da trovare nel quinto gioco il break che lo riporta in equilibrio, ma lo statunitense è bravo a dimenticarsi lo scivolone per poi strappare nuovamente il servizio in maniera immediata. Il settimo giocatore al mondo annulla un’altra possibilità al suo avversario, per poi mandare la frazione in porto. Oasport.it - ATP Shanghai, Taylor Fritz supera Goffin e va in semifinale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un match in assoluta scioltezza per. Il tennista statunitense è il terzo semifinalista del Masters1000 di, mostrando tutta la sua superiorità rispetto a David, sorpresa di questa settimana: ci vogliono 75 minuti e un 6-3 6-4 al numero 7 al mondo per regolare l’avversario e attendere con buona probabilità Novak Djokovic, che se la vedrà più tardi con il ceco Jakub Mensik. L’avvio diè subito bruciante. Alla prima occasione arriva il break che lo porta a condurre il primo set, anche se dall’altra parte il belga non è per niente domo. Ha tanta fiducia da trovare nel quinto gioco il break che lo riporta in equilibrio, ma lo statunitense è bravo a dimenticarsi lo scivolone per poi strappare nuovamente il servizio in maniera immediata. Il settimo giocatore al mondo annulla un’altra possibilità al suo avversario, per poi mandare la frazione in porto.

