Artie 5ive protagonista del lancio italiano di ‘Call of Duty | Black Ops 6’

In vista dell'uscita di Call of Duty®: Black Ops 6 (PEGI 18), il 25 ottobre, la campagna di lancio italiana prende vita con il video Caccia alla verità, pensato per la community locale. Tra i protagonisti, Artie 5ive, una delle voci più interessanti della nuova scena rap italiana. Insieme a lui, il Signor Giancarlo, celebre volto della TV Anni '90, reso famoso da una risposta sbagliata in un quiz diventata cult. Il video trae ispirazione dagli elementi distintivi della saga Black Ops – paranoia, intrighi e giochi mentali – ed è ambientato nel decennio cruciale per l'esplosione della TV commerciale e di profondi cambiamenti culturali. La trama di Black Ops 6, seppur fittizia, è infatti ben radicata in questo contesto storico. Con i giocatori al centro di un complotto oscuro che coinvolge il governo degli Stati Uniti.

