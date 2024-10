Alatri, Laboratorio d'Arte per Giovani (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso il Chiostro di San Francesco - Piazza Regina Margherita si terrà il Laboratorio d'Arte per Giovani (12+). La finalità dell'incontro è quella di usare l'Arte come linguaggio di espressione di sè e come messaggio che ispiri bellezza ed Frosinonetoday.it - Alatri, Laboratorio d'Arte per Giovani Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso il Chiostro di San Francesco - Piazza Regina Margherita si terrà ild'per(12+). La finalità dell'incontro è quella di usare l'come linguaggio di espressione di sè e come messaggio che ispiri bellezza ed

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, Ghisolfi: “Doloroso l’addio di De Rossi. Su Juric e Dybala…” - ROMA GHISOLFI – Sulle colonne del Corriere dello Sport, Florent Ghisolfi ha parlato di questi suoi primi mesi da dirigente della Roma. Così l’ex Nizza: “L’esonero di De Rossi? È stato doloroso, per tu ... (informazione.it)

Arezzo: nuova affiliazione per la famiglia amaranto - La famiglia delle affiliate amaranto continua a crescere. La Società Sportiva Arezzo è orgogliosa di annunciare l’affiliazione dell’A.S.D. PSV Alatri ... (calciotoscano.it)

Alatri – Suicidi, “Comprendere il gesto per prevenirlo”: tavola rotonda per fronteggiare l’emergenza, specie fra i giovani - L'evento è organizzato a cura di AMA Associazione Auto Mutuo Aiuto Ceprano e Provincia di Frosinone OdV per la prevenzione al suicidio e per l'elaborazione del lutto per suicidio ... (tunews24.it)