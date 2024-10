A ritmo di prevenzione: il 27 ottobre a Monza c'è “Nastro Rosa in concerto” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quando si tratta di prevenzione, è importante “alzare la voce". Lo sa bene il Rejoice Gospel Choir, ensemble musicale italiano che, domenica 27 ottobre alle 20.30, si esibirà sul palco del Teatro Manzoni di Monza con lo spettacolo "Nastro Rosa in concerto".La performance, come molte altre che Monzatoday.it - A ritmo di prevenzione: il 27 ottobre a Monza c'è “Nastro Rosa in concerto” Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quando si tratta di, è importante “alzare la voce". Lo sa bene il Rejoice Gospel Choir, ensemble musicale italiano che, domenica 27alle 20.30, si esibirà sul palco del Teatro Manzoni dicon lo spettacolo "in".La performance, come molte altre che

