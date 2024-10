Venezuela-Argentina non è iniziata, gara posticipata: il motivo! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Venezuela-Argentina doveva iniziare alle 23, ma la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 non è ancora cominciata. Il motivo. gara RITARDATA – Venezuela-Argentina non si sta giocando. Il match, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, non si sta svolgendo allo stadio Monumentale di Maturín. Il motivo è legato alle condizioni atmosferiche, che hanno praticamente reso il campo impraticabile. Troppa pioggia, tant’è che il pallone rotola malissimo. L’arbitro, insieme ai giocatori, hanno deciso di posticipare la partita. Intanto, i due tecnici hanno già diramato le formazioni ufficiali della partita, con Lautaro Martinez non presente tra i titolari. Da capire adesso se la partita verrà recuperata più tardi. Inter-news.it - Venezuela-Argentina non è iniziata, gara posticipata: il motivo! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)doveva iniziare alle 23, ma la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 non è ancora cominciata. IlRITARDATA –non si sta giocando. Il match, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, non si sta svolgendo allo stadio Monumentale di Maturín. Ilè legato alle condizioni atmosferiche, che hanno praticamente reso il campo impraticabile. Troppa pioggia, tant’è che il pallone rotola malissimo. L’arbitro, insieme ai giocatori, hanno deciso di posticipare la partita. Intanto, i due tecnici hanno già diramato le formazioni ufficiali della partita, con Lautaro Martinez non presente tra i titolari. Da capire adesso se la partita verrà recuperata più tardi.

