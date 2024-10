Valerio Scanu e la frecciatina ad Amici: "Eravamo vergini, scappati di casa. Oggi invece.." (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tra gli ospiti di "La volta buona", ieri 9 ottobre, anche Valerio Scanu. Il cantautore, classe 1990, ha partecipato ad Amici tra il 2008 e il 2009 (arrivando secondo, quell'edizione fu vinta da Alessandra Amoroso) e poi ha vinto Sanremo nel 2010. Ospite di Caterina Balivo, Scanu ha raccontato Today.it - Valerio Scanu e la frecciatina ad Amici: "Eravamo vergini, scappati di casa. Oggi invece.." Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tra gli ospiti di "La volta buona", ieri 9 ottobre, anche. Il cantautore, classe 1990, ha partecipato adtra il 2008 e il 2009 (arrivando secondo, quell'edizione fu vinta da Alessandra Amoroso) e poi ha vinto Sanremo nel 2010. Ospite di Caterina Balivo,ha raccontato

