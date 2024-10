Un nuovo studio mostra che i bambini sono sempre più esposti agli abusi sessuali online (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un nuovo studio dimostra che i social media potrebbero essere più pericolosi per i bambini di quanto molti genitori credano, dando loro l’opportunità di incontrare e comunicare con estranei che potrebbero abusarne sessualmente. Ma i ricercatori, che presenteranno le loro scoperte questo fine settimana alla American Academy of Pediatrics National Conference and Exhibition del 2024 a Orlando, hanno anche scoperto che i social media sono un veicolo per i bambini per essere cercati da conoscenti che cercano opportunità di contatto per compiere reati di tipo sessuale nei loro confronti. Lo studio ha rilevato che circa il 7% dei bambini di età compresa tra 10 e 18 anni ricoverati per violenza sessuale in un ospedale della California tra il 2018 e il 2023 ha dichiarato di aver comunicato con l’autore del reato sui social media. Gravidanzaonline.it - Un nuovo studio mostra che i bambini sono sempre più esposti agli abusi sessuali online Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Undiche i social media potrebbero essere più pericolosi per idi quanto molti genitori credano, dando loro l’opportunità di incontrare e comunicare con estranei che potrebbero abusarne sessualmente. Ma i ricercatori, che presenteranno le loro scoperte questo fine settimana alla American Academy of Pediatrics National Conference and Exhibition del 2024 a Orlando, hanno anche scoperto che i social mediaun veicolo per iper essere cercati da conoscenti che cercano opportunità di contatto per compiere reati di tipo sessuale nei loro confronti. Loha rilevato che circa il 7% deidi età compresa tra 10 e 18 anni ricoverati per violenza sessuale in un ospedale della California tra il 2018 e il 2023 ha dichiarato di aver comunicato con l’autore del reato sui social media.

