TS – Un pool di esperti l’ultima idea per aiutare gli arbitri | Serve univocità

2024-10-10 MILANO – Una commissione composta da ex calciatori,e giuristi che aiuti la classe arbitrale a dare una interpretazione univoca su tipologie di episodi ben definiti. Il lodo proposto da Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce ma, soprattutto, avvocato amministrativo di chiara fama, è stato sposato con entusiasmo da Giancarlo Viglione, avvocato patrocinante in Cassazione e Responsabile dell'Ufficio Legislativo della Federcalcio, in occasione della presentazione del nuovo Codice di giustizia sportiva da lui curato. L'trova ancora più forza dopo quanto accaduto nelgiornata di campionato.