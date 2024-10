Torna il caldo africano | picchi fino a 34C in arrivo a metà ottobre

Torna il caldo africano: picchi fino a 34°C in arrivo a metà ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel mese di ottobre 2024, dopo una fase di maltempo caratterizzata da temporali e calo delle temperature, l’Italia si prepara a vivere una nuova ondata di caldo africano. Secondo le previsioni meteorologiche, un forte anticiclone di origine subtropicale riporterà condizioni climatiche simili a quelle estive, con temperature che potranno superare i 30°C in molte zone del Paese, in particolare nel Centro e nel Sud. Questa situazione anomala è prevista per la seconda metà di ottobre, con i primi segnali di rialzo termico già visibili entro la metà del mese. I meteorologi prevedono che le temperature potrebbero toccare i 34°C, un livello tipico di luglio o agosto, ben lontano dalle medie stagionali autunnali con una nuova ondata di caldo. caldo, foto Ansa – VelvetMagLe regioni più colpite L’ondata di caldo si farà sentire soprattutto nelle regioni centrali e meridionali. Velvetmag.it - Torna il caldo africano: picchi fino a 34°C in arrivo a metà ottobre Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel mese di2024, dopo una fase di maltempo caratterizzata da temporali e calo delle temperature, l’Italia si prepara a vivere una nuova ondata di. Secondo le previsioni meteorologiche, un forte anticiclone di origine subtropicale riporterà condizioni climatiche simili a quelle estive, con temperature che potranno superare i 30°C in molte zone del Paese, in particolare nel Centro e nel Sud. Questa situazione anomala è prevista per la secondadi, con i primi segnali di rialzo termico già visibili entro ladel mese. I meteorologi prevedono che le temperature potrebbero toccare i 34°C, un livello tipico di luglio o agosto, ben lontano dalle medie stagionali autunnali con una nuova ondata di, foto Ansa – VelvetMagLe regioni più colpite L’ondata disi farà sentire soprattutto nelle regioni centrali e meridionali.

