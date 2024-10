The Order: il trailer del poliziesco di Justin Kurzel con Jude Law e Nicholas Hoult (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vertical Entertainment ha pubblicato il trailer di The Order, il thriller poliziesco d’epoca con Jude Law e Nicholas Hoult che ha avuto la sua prima mondiale al Festival del Cinema di Venezia. Il film, basato su una storia vera, è diretto da Justin Kurzel e scritto dallo sceneggiatore candidato all’Oscar per King Richard, Zach Baylin, e dovrebbe uscire il 6 dicembre negli Stati Uniti. Ambientato nel Pacifico nord-occidentale negli anni ’80, Law interpreta l’agente dell’FBI Terry Husk, il quale si convince che una serie di rapine in banca e furti di auto blindate, audaci e violente, avvenute in pieno giorno, sono opera di una gang di suprematisti bianchi, guidata da Bob Mathews (Hoult), che progetta di usare il denaro ricavato per finanziare attacchi terroristici su larga scala contro il governo degli Stati Uniti. Metropolitanmagazine.it - The Order: il trailer del poliziesco di Justin Kurzel con Jude Law e Nicholas Hoult Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vertical Entertainment ha pubblicato ildi The, il thrillerd’epoca conLaw eche ha avuto la sua prima mondiale al Festival del Cinema di Venezia. Il film, basato su una storia vera, è diretto dae scritto dallo sceneggiatore candidato all’Oscar per King Richard, Zach Baylin, e dovrebbe uscire il 6 dicembre negli Stati Uniti. Ambientato nel Pacifico nord-occidentale negli anni ’80, Law interpreta l’agente dell’FBI Terry Husk, il quale si convince che una serie di rapine in banca e furti di auto blindate, audaci e violente, avvenute in pieno giorno, sono opera di una gang di suprematisti bianchi, guidata da Bob Mathews (), che progetta di usare il denaro ricavato per finanziare attacchi terroristici su larga scala contro il governo degli Stati Uniti.

