Terapie domiciliari, Pellegrino (Italia Viva): "Manterremo alta l'attenzione sui temi della riabilitazione"

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta, su richiesta di Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale, un'importante seduta della V Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, presieduta dal consigliere Enzo Alaia. All'incontro hanno partecipato l'assessore Ettore Cinque e il direttore generale per la tutela della salute Antonio Postiglione, insieme ai rappresentanti di categoria del settore della riabilitazione. Presenti Paolo Francesco Esposito, Presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta; Mariaconsiglia Calabrese, Presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti di Salerno e Franco Ascolese, Presidente dell'Ordine dei Tecnici Sanitari.

