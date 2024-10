Su Canale 5 la seconda stagione di “Storia di una famiglia perbene” (Di giovedì 10 ottobre 2024) COLOGNO MONZESE (ITALPRESS) – Dopo il successo della prima stagione, da venerdì 11 ottobre, in prima serata su Canale 5, al via “Storia di una famiglia perbene – seconda stagione”, la serie che vede protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti, tratto dal romanzo “Storia di una famiglia perbene” di Rosa Ventrella, edito da Newton Compton Editori. “Storia di una famiglia perbene – seconda stagione”, è diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini, Stefano Reali con la collaborazione di Roberta Colombo, realizzata dalla 11 Marzo Film di Matteo Levi in coproduzione con Mediaset. Le riprese della serie sono state realizzate in Puglia tra Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo. Unlimitednews.it - Su Canale 5 la seconda stagione di “Storia di una famiglia perbene” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) COLOGNO MONZESE (ITALPRESS) – Dopo il successo della prima, da venerdì 11 ottobre, in prima serata su5, al via “di una”, la serie che vede protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti, tratto dal romanzo “di una” di Rosa Ventrella, edito da Newton Compton Editori. “di una”, è diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini, Stefano Reali con la collaborazione di Roberta Colombo, realizzata dalla 11 Marzo Film di Matteo Levi in coproduzione con Mediaset. Le riprese della serie sono state realizzate in Puglia tra Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo.

