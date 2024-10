Storia, paesaggi e ambiente. Le fotografie memorie delle Terre di Lombardia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si inaugura domenica alle 17, alla Villa Pomini di via Don Testori 14, la terza edizione di "Terre di Lombardia". Una rassegna finalizzata ad attivare collaborazioni con fotografi, studiosi, collezionisti, enti e archivi, offrendo al visitatore differenti punti di vista e dialoghi visivi tra gli autori esposti. "Terre di Lombardia è l’evento espositivo con cui si intende valorizzare l’attività dell’Archivio fotografico lombardo (Afl), che ha sede a Castellanza - dice Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura -. Questa terza edizione, inserita nel circuito Archivi aperti di rete fotografica, presenta mostre di indubbio interesse". Sono tre le esposizioni. Gianni Maffi, con "paesaggi d’acqua", ci offre immagini del territorio lombardo tra Milano e il Ticino. Il fotografo effettua un’operazione di documentazione-lettura del territorio. Ilgiorno.it - Storia, paesaggi e ambiente. Le fotografie memorie delle Terre di Lombardia Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si inaugura domenica alle 17, alla Villa Pomini di via Don Testori 14, la terza edizione di "di". Una rassegna finalizzata ad attivare collaborazioni con fotografi, studiosi, collezionisti, enti e archivi, offrendo al visitatore differenti punti di vista e dialoghi visivi tra gli autori esposti. "diè l’evento espositivo con cui si intende valorizzare l’attività dell’Archivio fotografico lombardo (Afl), che ha sede a Castellanza - dice Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura -. Questa terza edizione, inserita nel circuito Archivi aperti di rete fotografica, presenta mostre di indubbio interesse". Sono tre le esposizioni. Gianni Maffi, con "d’acqua", ci offre immagini del territorio lombardo tra Milano e il Ticino. Il fotografo effettua un’operazione di documentazione-lettura del territorio.

