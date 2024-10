Stellantis Atessa prolunga la cassa integrazione e valuta il ritorno del turno notturno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chieti - L'azienda annuncia altre due settimane di cassa integrazione a novembre e un possibile aumento della produzione per il modello Ducato. Nuove settimane di cassa integrazione per i dipendenti di Stellantis nello stabilimento di Atessa, con l’aggiunta di un parziale ripristino del terzo turno notturno in risposta all’aumento delle richieste di mercato per il furgone Ducato. La notizia è stata comunicata dalla Direzione aziendale di Stellantis Atessa ai rappresentanti sindacali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf, con lo scopo di illustrare la situazione attuale e le prospettive per i prossimi mesi. La decisione prevede il ricorso alla cassa integrazione ordinaria (Cigo) per altre due settimane, dal 4 al 17 novembre, coinvolgendo fino a 1.500 lavoratori del plant. Abruzzo24ore.tv - Stellantis Atessa prolunga la cassa integrazione e valuta il ritorno del turno notturno Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chieti - L'azienda annuncia altre due settimane dia novembre e un possibile aumento della produzione per il modello Ducato. Nuove settimane diper i dipendenti dinello stabilimento di, con l’aggiunta di un parziale ripristino del terzonotin risposta all’aumento delle richieste di mercato per il furgone Ducato. La notizia è stata comunicata dalla Direzione aziendale diai rappresentanti sindacali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf, con lo scopo di illustrare la situazione attuale e le prospettive per i prossimi mesi. La decisione prevede il ricorso allaordinaria (Cigo) per altre due settimane, dal 4 al 17 novembre, coinvolgendo fino a 1.500 lavoratori del plant.

