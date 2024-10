Spaventosa fuga di gas a Latina | evacuato il Liceo Grassi

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un grave incidente si è verificato questa mattina durante i lavori di adeguamento della rete di distribuzione del gas in via Sant’Agostino. Un errore di manovra avrebbe provocato una copiosa perdita di metano che ha richiesto l’evacuazione delscientifico Gb, situato nelle immediate vicinanze del cantiere. L’incidente e le misure di sicurezza La perdita di gas è avvenuta a causa di una falla in una tubazione, seguita da una piccola esplosione che ha ampliato il danno. Subito dopo l’incidente, sono scattate le procedure di emergenza. La strada è stata chiusa all’altezza dell’incrocio con via Cerveteri e gli studenti e il personale delscientifico sono stati evacuati per garantire la loro sicurezza. Intervento delle autorità Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e bloccare la fuoriuscita di gas.