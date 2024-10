Sinner in semifinale a Shanghai, Medvedev ko in 2 set (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Jannik Sinner è approdato in semifinale all'Atp Atp 1000 di Shanghai, in Cina. L'azzurro numero uno del mondo ha battuto agevolmente il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4, in un'ora e 24 minuti di gioco. Undicesima semifinale stagionale per il 23enne altoatesino che ha battuto Medvedev per la quarta volta quest'anno su cinque incroci. Sabato in semifinale Sinner troverà il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il ceco Tomas Machac. "Sono molto contento di come ho giocato oggi, a volte dipende anche da dove giochiamo - ha commentato Sinner a fine match -. Lui non ha potuto colpire bene il diritto come avrebbe voluto per il problema alla spalla, mi auguro che recuperi il più velocemente possibile. Agi.it - Sinner in semifinale a Shanghai, Medvedev ko in 2 set Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Jannikè approdato inall'Atp Atp 1000 di, in Cina. L'azzurro numero uno del mondo ha battuto agevolmente il russo Daniil, numero 5 del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4, in un'ora e 24 minuti di gioco. Undicesimastagionale per il 23enne altoatesino che ha battutoper la quarta volta quest'anno su cinque incroci. Sabato introverà il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il ceco Tomas Machac. "Sono molto contento di come ho giocato oggi, a volte dipende anche da dove giochiamo - ha commentatoa fine match -. Lui non ha potuto colpire bene il diritto come avrebbe voluto per il problema alla spalla, mi auguro che recuperi il più velocemente possibile.

