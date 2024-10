Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nei quarti l'azzurro supera il russo in 2 set Jannik Sinner vola in semifinale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobre batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25'. In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra Sbircialanotizia.it - Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nei quarti l'azzurro supera il russo in 2 set Jannikinall'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobreil russo Daniil, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25'. Inaspetta il vincente del match tra

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Atp Shanghai - Sinner batte Medvedev in due set e vola in semifinale - 33 del ranking e 30 del seeding.  . Possibile semifinale contro Alcaraz Per l’azzurro, approdato alla finale stagionale numero 11, è la 63esima vittoria in stagione, a fronte di sole 6 sconfitte. 555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. (Lapresse.it)

Jannik Sinner batte Shelton al torneo di Shanghai - Il suo allenatore, Riccardo Piatti, ha spesso sottolineato l’importanza del lavoro costante e della dedizione nel percorso di crescita del giovane talento, e i risultati parlano chiaro. Il suo percorso è ancora lungo, ma i segnali che sta dando sono estremamente positivi.  L'articolo Jannik Sinner batte Shelton al torneo di Shanghai sembra essere il primo su VelvetMag. (Velvetmag.it)