Seria A | Parma-Lazio si gioca il 1 dicembre al Tardini

La Lega Serie A ha reso note date e orari dalla 14ª alla 18ª giornata del campionato Serie A Enilive. Il Parma giocherà la 14esima giornata con la Lazio al Tardini, domenica primo dicembre alle 15:00. In casa dell'Inter, venerdì 6 dicembre alle 18. Ospiterà il Verona domenica 15 dicembre alle 15

