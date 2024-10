Lanazione.it - ’Seawolves’ col pelo ritto

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Esordio col botto nel nuovo campionato per la Sdg Spezia Pallamano: isono pronti ad ospitare nel campo amico della palestra del 2 Giugno alla Spezia la Polisportiva Carrarese. Quello che si annuncia un infuocato derby è in calendario sabato 12 ottobre alle 18.30 e sancirà il ritorno del club del presidente Mattioni in serie B. Dopo settimane di preparazione e tornei la società chiama i tifosi a raccolta. "Non sarà una partita qualunque, una battaglia fino all’ultimo minuto, e il vostro supporto sarà il nostro alleato più prezioso. Vogliamo un palazzetto pieno, vibrante e rumoroso. È il nostro derby, e vogliamo viverlo insieme a voi".