Schianti a Mairago e Guardamiglio. Tre in ospedale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giornata di incidenti, quella di ieri, sulle strade del Lodigiano. Poco dopo le 8, lungo la statale 9 "Emilia" all'altezza del comune di Mairago (foto) si sono scontrate frontalmente due auto, una Fiat 500L e una Toyota. A seguito della collisione sono rimasti feriti i conducenti dei due veicoli una 21enne (con traumi al volto e a una gamba) e un 51enne (con traumi al torace e a un braccio), accompagnati poi in ambulanza all'ospedale di Lodi. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del comando di Lodi che hanno collaborato col personale sanitario nell'assistenza ai feriti. Ripercussioni sul traffico fino alle 9.30 circa. Un altro incidente è avvenuto invece attorno alle 9 all'altezza di Guardamiglio e sempre sulla via "Emilia". A seguito di uno scontro tra un camion e un furgone, il 19enne conducente di quest'ultimo mezzo è stato portato in ospedale a Lodi con traumi.

