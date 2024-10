Ripartire dopo la sconfitta di Merano: Junior Fasano attende Brixen tra le mura amiche (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fasano - Archiviata la sconfitta di Merano, la Junior Fasano si appresta ad affrontare alle ore 19 di sabato, 12 ottobre, il Brixen nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina. La gara, valida per la sesta giornata della Serie A Gold 2024/25, vedrà dunque sfidarsi le squadre Brindisireport.it - Ripartire dopo la sconfitta di Merano: Junior Fasano attende Brixen tra le mura amiche Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)- Archiviata ladi, lasi appresta ad affrontare alle ore 19 di sabato, 12 ottobre, ilnel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina. La gara, valida per la sesta giornata della Serie A Gold 2024/25, vedrà dunque sfidarsi le squadre

