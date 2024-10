Liberoquotidiano.it - Reggio Calabria, rapina sul lungomare: uno choc, chi sono i 4 fermati

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Quattro minorennistati deferiti all'autorità giudiziaria perai danni di altri due minori a. I fatti risalgono allo scorso maggio, quando i carabinieri della Stazione Carabinieri diPrincipale erano intervenuti in Viale Genovese Zerbi a seguito di un episodio diimpropria ai danni di due minori. Le vittime, due fratelli di 17 e 16 anni, si trovavano nei pressi delFalcomatà quandostati avvicinati da un gruppo di quattro giovani. Questi, dopo averlimentre stavano passeggiando, hanno sottratto alcuni effetti personali ai due ragazzi, sfilandoli loro di dosso per poi darsi alla fuga nelle vie circostanti. I due fratelli hanno tentato di inseguire i responsabili e, una volta raggiunti, i giovani ladri hanno aggredito i due minori con calci e pugni per assicurarsi la fuga.