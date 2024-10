Ilnapolista.it - Questa volta segna l’Italia al primo minuto, Belgio già sotto 1-0 – VIDEO

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pronti, via e staè 1-0 persubito la Nazionale di Spalletti, al, con una azione in velocità iniziata dal basso. Pressa male il, Calafiori lancia per Retegui, sponda e servizio sull’esterno per Di Marco che arriva in area e serve Cambiaso. Un rimpallo poi ci favorisce con Cambiasso che la mette in rette piuttosto comodamente. GOAL Italy 1-0 Belgium Cambiaso CAMBIASO OPENS THE SCORING FOR ITALY!pic.twitter.com/5D7QewfI1i — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 10, 2024 Spalletti: «In Francia la squadra ha dimostrato di essere forte mentalmente dopo ciò che successe all’inizio» Il ct delLuciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match di Nations League contro il. 40.000 all’Olimpico, prima del match omaggio a Schillaci: le suggestioni non mancano.