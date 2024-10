Primo Appuntamento 8: episodio 10 coppie e streaming (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il decimo episodio di Primo Appuntamento 2024, ottava edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini. Ascoltitv.it - Primo Appuntamento 8: episodio 10 coppie e streaming Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il decimodi2024, ottava edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento - dopo lo show Il Gay Più Bello d’Italia si è fidanzato (con un altro) - Alessandro Scalisi ha partecipato a Primo Appuntamento da single per cercare l’anima gemella in tv. Il bello era Stefano Raele, siciliano, personal trainer e aspirante nutrizionista. it. . Questo perché Alessandro Scalisi è fidanzato, ma ovviamente non col tipo conosciuto in tv. Ma il ragazzo che gli hanno proposto gli autori del programma è durato quanto un gatto in tangenziale e pare per sua ... (Biccy.it)

Sci alpino : i gigantisti azzurri si allenano a Solden in vista del primo appuntamento con la Coppa del Mondo - Sessione di allenamento in Val Senales, in provincia di Bolzano, invece per Dominik Paris, che si allenerĂ sotto la guida di Alberto Ghidoni e Luis Kuppelwieser sul giaccio altoatesino tra il 15 e il 17 ottobre. In programma i due classici slalom giganti, femminile prima e maschile poi. The post Sci alpino: i gigantisti azzurri si allenano a Solden in vista del primo appuntamento con la Coppa ... (Sportface.it)

Il Gay Più Bello d’Italia a Primo Appuntamento - com’è finito l’incontro fra Alessandro Scalisi e Stefano Raele - . […] Sono Il Gay Più Bello d’Italia 2023! La fascia rappresenta una vittoria mia personale per un percorso di rinascita che ho affrontato“; “Mi chiamo Stefano, ho 23 anni e abito a Catania dove vivo con due gatti e un cane. Una palese non risposta su Grindr, mi sa. it. Sono single perché nel tempo sono diventato esigente: vorrei stabilità , coccole e altro che non si può dire“. (Biccy.it)