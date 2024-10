Lanazione.it - Prato, il Comune aderisce al tavolo dell'archeologia per valorizzare l'area di Gonfienti

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 - Ildiha aderito alla propostaa Soprintendenza di creare un “”, ovvero un appuntamento periodico in cui le istituzioni del territorio e i vari soggettipratese, tra cui le Università di Firenze e di Tübingen che stanno eseguendo importanti ricerche a La Retaia, possano incontrarsi per costruire strategie condivise per favorire la ricerca, la tutela e valorizzazione dei beni archeologici di. La proposta è arrivata al termine'incontro di stamani intra la sindaca Ilaria Bugetti, l'assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Marco Sapia, il presidente del Gruppo archeologico l’Offerente Maurizio Bini e i funzionaria Soprintendenza Massimo Tarantini, responsabilea tutela archeologica per la provincia di, e Arianna Vernillo, responsabile per il sito archeologico di