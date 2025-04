Linkiesta.it - Le importazioni di alcolici europei in America sono già bloccate prima dei dazi

Il mondo del vino statunitense e quello europeofermi, dopo che il presidente Donald Trump ha minacciatoal duecento per cento su tutti glicomunitari in risposta all’annuncio europeo di tariffe doganali al cinquanta per cento sul whiskeyno.L’Unione Europea ha preso tempo, rimandando l’entrata in vigore deial 13 aprile e posponendo così anche l’eventuale ritorsionena; tuttavia, anche se inonancora effettivi, il transito di merci è già stato preventivamente bloccato dagli importatori statunitensi per paura dell’entrata in vigore delle tariffe. «Igià applicati anche se non esistono: gli importatorini hanno bloccato gli ordini, temendo di dover sostenere i costi, vista l’assenza di norme che escludano i prodotti in transito» ha spiegato Paolo Castelletti, direttore generale Unione Italiana Vini (Uiv).