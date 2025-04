Ilgiorno.it - Medici di base, ne mancano quasi 200: aperto un primo bando (che non basterà)

Legnano, 2 aprile 2025 – Serviva che gli incarichi vacanti deidi assistenza primaria diventassero una verità certificata dal Bollettino regionale per ufficializzare un dato che, comunicato ora dalle aziende sanitarie, come percezione era già sufficientemente evidente: nel Legnaneseoggi all’appello ben 75diche, se si allarga l’orizzonte sino a comprendere anche Magentino, Abbiatense e Castanese, diventano 192. L’analisi, che trova conferma nello stesso Bollettino, divide la zona in tre differenti aggregazioni territoriali funzionali, che fanno da “contenitori” per un certo numero di Comuni. Il Legnanese Per quanto concerne la porzione di territorio che include Legnano e Rescaldina, i posti che potenzialmente devono essere coperti per soddisfare la richiesta della popolazione residente sono 29; altre 31 poltrone, a oggi vuote, sono quelle che interessano il territorio che comprende Cerro Maggiore, Nerviano, Parabiago e San Vittore Olona, mentre i restanti 15 posti andrebbero a colmare il vuoto nella zona dei Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese.